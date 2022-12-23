Политсовет московского отделения "Единой России" подвел итоги года

Год прошел продуктивно, отметил секретарь отделения Пётр Толстой

Члены регионального политического совета московского городского реготделения (МГРО) "Единой России" подвели итоги 2022 года: главными темами стали гуманитарные проекты, которые партия реализует с первых дней специальной военной операции (СВО), а также итоги выборов и подготовка к новому избирательному циклу. Об этом в пятницу, 23 декабря, рассказали в пресс-службе МГРО.

Как отметил секретарь отделения, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, в 2022 году региональное отделение успешно провело избирательную кампанию в Советы депутатов муниципальных округов Москвы: свыше 90% всех мандатов получили кандидаты "Единой России" и команды мэра. Однако выборы — не главный итог уходящего года. Самым важным фронтом для московской "Единой России" стала работа на сплочение общества и объединение людей.

Толстой напомнил, что адресатами гуманитарных проектов стали эвакуированные жители ЛНР и ДНР, бойцы СВО, мирные жители новых регионов России, а также семьи добровольцев и мобилизованных солдат и офицеров. Московская "Единая Россия" собрала и доставила более 2800 тонн гуманитарной помощи. Многие депутаты "Единой России" открыли свои точки для сбора гуманитарной помощи, создают свои команды для отправки грузов в новые регионы.

Заместитель секретаря МГРО партии "Единая Россия" - координатор проектной работы, депутат Мосгордумы Кирилл Щитов отметил, что тренд московским единороссам задал Петр Толстой, который одним из первых начал работу по сбору и доставке помощи. Более 600 тонн груза для военнослужащих отправила на Донбасс команда Петра Олеговича. Союзниками партии в гуманитарной работе стало движение "Мосволонтер" и другие добровольческие сообщества Москвы, а также неравнодушные бизнесмены и жители — не только столицы, но и других регионов: Кировской области, Пензы и других, подчеркнул Щитов.

Сенатор Инна Святенко рассказала, какую работу ведет "Женское движение Единой России", чтобы мужчины в зоне боевых действий чувствовали поддержку тыла. Одни девушки идут на курсы первой медицинской помощи, чтобы работать волонтерами в госпиталях. Другие готовят для раненых домашние блюда. Члены сообщества многодетных семей вяжут бойцам СВО шерстяные носки. Кроме того, все они собирают огромное количество гуманитарной помощи и доставляют ее адресатам — не только в пункты временного размещения эвакуированных семей, но и непосредственно военным и жителям в ЛДНР, Запорожья и Херсонской области.

Святенко напомнила, что в преддверии Нового года в зону СВО отправился гуманитарный конвой из сотрудников МГРО "Единой России". Волонтеры доставили 15 тонн гуманитарного груза не только для военных, но и тем жителям, которые обращаются к военным за поддержкой. 1 января единороссы Москвы вновь отправятся в зону СВО вместе с Дедом Морозом, чтобы доставить подарки детям новых регионов. Вся эта огромная работа — одно из важнейших направлений народной программы "Единой России", отметила сенатор.

В 2023 году региональное отделение не снизит усилий по реализации гуманитарных проектов, а также продолжит работу по повышению качества жизни и защите Москвы от последствий экономических санкций.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал о выступлении мэра Москвы Сергея Собянин в столичном парламенте. Он поблагодарил депутатов за оперативное принятие необходимых законов, которые позволили городу развивать экономику и инфраструктуру, взять под защиту семьи мобилизованных, а самое главное — несмотря на давление санкций, продолжить реализацию всех городских программ и проектов как в сфере реновации и транспортного развития, так и в образовании, здравоохранении, ЖКХ и благоустройстве. Ключевой вклад в эту работу принадлежит депутатам "Единой России", которые представляют большинство избирателей в Мосгордуме, подчеркнул спикер столичного парламента.

Петр Толстой также напомнил, что в 2022 году Госдума приняла целый ряд инициатив, направленных на сохранение традиционных и семейных ценностей, эта работа в 2023 году будет продолжена. Этот год был проведен продуктивно, было сделано много добрых и важных дел, которые сплотили людей — это именно та работа, ради которой создавалась "Единая Россия", объединять людей ради общего дела, ради Победы, заключил он.

Ранее партийный проект "Женское движение "Единой России" обозначил планы на следующий год. Как отметила председатель общественного совета партпроекта, замсекретаря генсовета "Единой России" Дарья Лантратова, организации удается выработать различные форматы по поддержке семей военнослужащих.

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