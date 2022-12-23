Новак предупредил Европу о взлете стоимости нефтепродуктов из-за потолка цен

Евросоюз согласовал ценовой лимит на поставки нефти из России

Цены на топливо европейском рынке могут серьезно взлететь после вступления в силу новых санкций в отношении поставок нефти из России. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак, курирующий в правительстве топливно-энергетический комплекс.

Как заявил замглавы кабмина в интервью телеканалу "Россия 24", возник "очень неопределенный момент с точки зрения того, чем заместит Европа российские нефтепродукты". Новак отметил, что Россия будет продавать свои нефтепродукты по всему миру, тогда как "Европе придется потрудиться, чтобы покрыть свой дефицит возникающий".

При этом возможно, что цены значительно могут взлететь на нефтепродукты на европейском рынке, предупредил политик.

Новак также подчеркнул, что страны, поддержавшие потолок цен на нефть, наносят вред только самим себе.

22 декабря президент России Владимир Путин рассказал, что 26-27 декабря будет подписан указ об ответных мерах на потолок цен на нефть. Александр Новак уточнил, что Россия в ответ на потолок цен планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые в контрактах будут требовать соблюдение этого условия.

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