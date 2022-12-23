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В здании общежития ОМОН в Москве произошел пожар

12:37
  • пятница
  • 23 декабря 2022

Загорелась комната с бронежилетами

В здании главного управления Росгвардии по Москве вспыхнул пожар.

Очаг находится в крыле общежития на улице Твардовского. По предварительным данным, возгорание началось на 7-м этаже в комнате для хранения бронежилетов, передает ТАСС со ссылкой на столичные экстренные службы.

Из здания были эвакуированы люди. Информации о пострадавших нет. Пожар удалось оперативно потушить. 

"В 12:12 пожар ликвидирован, его площадь составила 4 квадратных метра. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в столичном главке МЧС России.

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