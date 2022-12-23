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Шойгу показали новые образцы оружия концерна "Калашников"

12:40
  • пятница
  • 23 декабря 2022

Министр проверил, как выполняется гособоронзаказ

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа в пятницу, 23 декабря, проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях концерна "Калашников" в Удмуртии.
Шойгу прибыл в Ижевск для проверки выполнения гособоронзаказа

Сергею Шойгу продемонстрировали новейшие модели автоматов и снайперских винтовок, высокоточные боеприпасы и переносные зенитно-ракетные комплексы, выпускаемые "Калашниковым".

Кроме того, министра познакомили с технологическим процессом производства, в том числе показали линию конечной сборки стрелкового вооружения.

Сергей Шойгу отметил, что в 2023 году объем гособоронзаказа по линии концерна будет значительно увеличен. Руководитель "Калашникова" Владимир Лепин заверил, что предприятия выполнят поставленную перед ними задачу, сообщает РИА Новости.

В ноябре Сергей Шойгу рассказал, что Россия нарастит финансирование выпуска военной продукции в рамках гособоронзаказа почти в 1,5 раза в 2023 году. Глава Минобороны отметил, что это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97%.

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