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"Есть существенные продвижения": Кремль о демилитаризации Украины

12:55
  • пятница
  • 23 декабря 2022

Москве ничего неизвестно о том, что Киев якобы готовит новый "мирный план"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами в пятницу оценил ход спецоперации.
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"Можно констатировать, что здесь существенное продвижение на пути демилитаризации", - сказал кремлевский спикер (цитата по "Интерфаксу").

Как добавил Песков, Кремлю ничего неизвестно о том, что Украина якобы готовит новый "мирный план". По словам пресс-секретаря, в Москве слышали заявления Зеленского о мирном урегулировании, но они были сделаны без учета нынешних реалий.

Днем ранее Владимир Путин заявил, что украинский оборонный потенциал, а также поставки советских вооружений из европейских стран почти иссякли.

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