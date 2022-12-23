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В Кремле оценили перспективы встречи Путина и Байдена

13:00
  • пятница
  • 23 декабря 2022

Песков указал на провокационный характер политики США

Никаких предварительных контактов между Москвой и Вашингтоном по организации возможной встречи лидеров России и США в настоящее время нет. Об этом в пятницу, 23 декабря, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Официальный представитель Кремля также назвал очевидным фактом то, что "политика США явно во многом носит провокационный характер, колониальный характер", сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков не исключил новых контактов с США на более высоком уровне после встречи в Каире по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).

Однако в Кремле подчеркивали, что пока о новом российско-американском саммите на уровне глав государств речь не идет.

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