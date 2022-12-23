В Кремле отметили оторванность Зеленского от реальности

Об этом свидетельствуют заявления президента Украины

Все заявления президента Украины Владимира Зеленского, сделанные им до сих пор в контексте конфликта между Киевом и Москвой, сделаны без учета реалий. Об этом в пятницу, 23 декабря, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официального представителя Кремля попросили дать оценку новому "мирному плану" Владимира Зеленского, о котором появились публикации в западной прессе.

Однако Песков подчеркнул, что Москве ничего неизвестно о пресловутом плане, а все, что говорил Зеленский об условиях урегулирования конфликта, и возобновления мирных переговоров, оторвано от реальности, сообщает РИА Новости.

После поездки Владимира Зеленского в Вашингтон американские СМИ сообщили, что команда президента Украины занята доработкой его плана мирного урегулирования конфликта, который политик представит в феврале 2023 года. Детали этого плана не раскрываются, однако журналисты утверждают, что Зеленский обсудил его с президентом США Джо Байденом.

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