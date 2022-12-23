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На Ильинском шоссе столкнулись "Газель", легковушка и такси

14:58
  • пятница
  • 23 декабря 2022

После ДТП на этом участке возникла пробка

Грузовая "Газель", легковушка и машина такси столкнулись в подмосковном Красногорске. Авария произошла сегодня утром на Ильинском шоссе, передает "ТВ Центр".

После ДТП на этом участке возникла пробка. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как машины пытаются объехать проблемный отрезок. Кто кому не уступил дорогу - сейчас выясняется.

Помимо сотрудников ГИБДД, на место приезжала скорая помощь. Однако информации о пострадавших не поступало.

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