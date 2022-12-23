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В Склифе разработали новый метод лечения грыжи позвоночника

15:01
  • пятница
  • 23 декабря 2022

Ранее для восстановления требовалась длительная многомесячная реабилитация

Нейрохирурги института Склифосовского разработали новый метод лечения грыжи в грудном отделе позвоночника, передает "ТВ Центр".

У пациентов с таким диагнозом часто спинной мозг оказывается зажатым с двух сторон. Раньше, когда врачи просто убирали грыжу, человеку из-за резкого увеличения поступающего кислорода могло стать хуже после операции - нарастал паралич. А значит, для восстановления требовалась длительная многомесячная реабилитация. Новый метод позволяет в короткие сроки выписываться домой даже тем пациентам, которые были частично парализованы из-за болезни. 

"Мы поняли, что спинной мозг нужно освобождать постепенно, поэтому мы убирали заднюю компрессию, дальше пациента направляли на барокамеру, восстановительное лечение в течение недели. Происходила перестройка кровообращения. Только после этого мы эндоскопическом способом убирали грыжу спереди. И таким образом получили улучшение. Ни одно ухудшения у нас больше не было. Больные выздоравливали", - отметил Андрей Гринь, главный внештатный нейрохирург ДЗМ, заведующий научным отделением неотложной нейрохирургии НИИ Склифосовского.

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