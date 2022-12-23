Сотни семей в Домодедове требуют достроить их дома

Стройка сейчас заморожена, что будет с домами и деньгами - неясно

Ни новых квартир, ни перспектив. В подмосковном Домодедове сотни семей требуют достроить многоэтажки на Ледовской улице. Это и дольщики, которые вложились в квартиры еще на стадии котлована, и переселенцы из аварийного жилья. Стройка сейчас заморожена, а вот что будет с домами и деньгами - не ясно до сих пор.

Двухэтажные дома на улице Ледовской в подмосковном Домодедове уже более 12 лет как внесены в список ветхого фонда. Прорывает канализацию, текут трубы, обваливаются перекрытия. Управляющая компания считает, что в ремонте смысла нет. Жители с ситуацией немого смирились, когда из окон дома стала видно новую многоэтажку - в нее обещала переселить людей местная администрация. Но в какой-то момент дом перестали строить.

Заморозилось строительство и еще трех соседних многоэтажек. У компании "Гюнай", которая в Домодедове за многие годы завоевала репутацию надежного застройщика, начались финансовые проблемы.

"Администрация сказала следующее - денег у нас нет. Мы искали инвестора три года и так не нашли. Вот его слова, в этих словах все сказано, что вы не надейтесь, вот проходит эта стадия банкротства, вы получите там, если у кого в идеале документы оформлены, 1,4 миллиона застрахованы", - говорит один из дольщиков.

Все пошло именно по этому сценарию. 24 ноября застройщика "Гюнай" арбитражный суд Московской области признал банкротом. В результате ни переселенцы, ни участники долевого строительства теперь даже представить не могут, как жить дальше.

"Я пенсионер, учитель. И продолжаю работать для того, чтобы оплатить ипотеку, чтобы въехать в свою одну комнату на старости лет. Это мое единственное жилье на старости лет. И если я его не получаю, я остаюсь просто на улице", - рассказал один из дольщиков.

Среди них - и многодетные семьи, которые вложили в квартиры материнский капитал.

Не так давно в подобной ситуации оказались дольщики микрорайона Южный в Домодедове. После того как застройщика признали банкротом, дома все же удалось достроить. С ЖК "Ледово" есть вероятность того, что все пойдет по другому сценарию.

"Строительная готовность средняя трех корпусов, а там три корпуса в ЖК, порядка 60 процентов. Ходатайство региона было направлено в федеральный фонд, в котором, скорее всего, будет принято решение о выплатах. Скоро дождемся наблюдательный совет и тогда уже будем принимать решение. Там, скорее всего, будут выплаты", - заявил Артур Гарибян, министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве.

В администрации городского округа Домодедово все же надеются на лучшее.

"Мы со своей стороны видим то, что требования дольщиков должны быть удовлетворены только в части достройки квартир и передачи квартир. И для этого мы и прилагаем все усилия и будем прилагать их в будущем", - заверил Александр Горбунов, заместитель главы по строительству по Домодедову.

Окончательное решение пока не принято. Но никому из дольщиков компенсация не нужна. На эти деньги купить жилье уже не получится. Поэтому просьба у всех одна - достроить.

Екатерина Гоголева, Павел Суменков, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"