О любви и искушениях: в Большом представили обновленную оперу "Демон"

Спектакль-аллегория с великой музыкой Рубинштейна

В Большом театре - премьера. Опера Антона Рубинштейна "Демон", которую на Исторической сцене не ставили больше полувека. Хрестоматийный сюжет представлен в современном контексте. Это уже не просто романтическая история любви отверженного духа к земной девушке. Появились новые смыслы.

Зрители рассаживаются в зале. Нарядно одетые, они переговариваются, листают программки. В зале гаснет свет, и, вопреки ожиданиям, собравшиеся начинают петь. Ведь партер выстроен прямо на сцене, и напротив зрителей Большого - зрители повествователи. И только один из присутствующих выделяется на фоне пестрой толпы. Одет монохромно, ходит как неприкаянный. Демон.

Он клянет человечество, ему наскучило без наслаждения "сеять зло". И только любовь к земной женщине заставляет забыть о власти над миром.

По числу оперных партитур Антон Рубинштейн - один из самых плодовитых композиторов 19 века. В творческом багаже - 18 сочинений, и "Демон" в числе лучших. В качестве сюжета Рубинштейн выбрал романтическую поэму Лермонтова.

В репертуаре Большого опера "Демон" появляется в седьмой раз.

"Непростая опера, очень сложная. И драматургически сложная, и музыкально сложная. И Большой театр доверил молодой команде режиссера, художника, всей постановочной молодой команде попробовать сделать свой современный вариант звучания этой оперы", - отметил Владимир Урин, генеральный директор Большого театра.

Для режиссера-постановщика Владислава Наставшева "Демон" - четвертая работа в Большом. Он перенес действие в наши дни. Известный сюжет представлен как история о разрушительной силе таланта. Демон-байкер был навеян "Демоном летящим" Врубеля. С творчеством художника ассоциируется и цветовая гамма спектакля.

"Гамма сине-фиолетовых, нагнетающих тонов с золотистыми пролесками - это все в наших зрителях, в театре. Все сияет красками, с переливами. И вдруг мы видим Демона. Его внутренний мир наполнен красками, а внешне он - черный", - объяснила Майя Майер, художник по костюмам.

Когда-то образ Демона создал великий Шаляпин. В наши дни "вольный сын эфира" в исполнении Василия Соколова проходит сложный и мучительный путь к добру. Его Демон - это ангел. Падший и сломленный.

За исключением нескольких тактов - опера без купюр. Дирижер Артем Абашев убрал всю сентиментальность и распевность. Маэстро признается: счастлив работать с такой партитурой. Для него опера Рубинштейна - "эталон русской ментальности".

"Когда Рубинштейн приступал к сочинению этой музыки, многое в его голове было уже написано. Он изучал ту поэму очень досконально, и это слышно в каждой ноте", - говорит Абашев.

"Демон" - спектакль-аллегория с великой музыкой Рубинштейна и мистическим сюжетом о любви, искушениях и преодолениях.

Анастасия Мартынова, Арсений Кобяков, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"