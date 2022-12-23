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Из зоомагазина в центре Москвы изъяли редких животных

15:13
  • пятница
  • 23 декабря 2022

Хозяином бизнеса сейчас занимается столичная прокуратура

Редких животных изъяли в зоомагазине в центре Москвы - документов на эту экзотику у владельца не оказалось, сообщает "ТВ Центр".

Сейчас игрунка белоухая, эдипов и краснорукий тамарины, александрийский попугай и черепаха гостят в Центре передержки. Еще недавно животные были выставлены на продажу. Правда, их происхождение для инспекторов так и осталось тайной. Часть экзотики вообще в списке СИТЕС, поскольку находится на грани исчезновения.

Хозяином бизнеса сейчас занимается столичная прокуратура. А спасенными зверьками - ветеринары.

"Они прибыли в таком плохом состоянии. Даже если вот так посмотреть, видно по ним, что они такие худые, рахитные. Это состояние - оно нехорошее для них. Мы их пока откармливаем. Смотрим за ними, чтобы они пришли в свое состояние нормальное", - сказал управляющий Центра передержки и реабилитации диких животных Арвидас Яблонскис.

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