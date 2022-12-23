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"Ситимобил" подтвердил утечку паспортных данных

13:30
  • пятница
  • 23 декабря 2022

Начато расследование

Сервис "Ситимобил" начал внутреннее расследование после утечки четырех тысяч фото паспортов водителей.

Предстоит выяснить, хранились ли паспорта в системе "Ситимобил", и как могла произойти утечка. "Ситимобил" намерен отправить уведомление о случившемся в Роскомнадзор.  

"Мы в любом случае берем на себя ответственность за происходящее, так как мы отвечаем за безопасность данных на наших ресурсах", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Ситимобил" извинился перед каждым водителем, чьи личные данные оказались в открытом доступе.

Ранее СМИ, в частности, telegram-каналы "Утечки информации" и in2security, написали, что в Сети опубликован огромный архив паспортных данных водителей. Многие фотографии документов сделаны в машине или рядом с водительскими удостоверениями. По данным habr.ru, данные таксистов оказались "добычей" хакеров из группировки NLB.

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