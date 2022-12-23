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Минфин перевел почти 17 млрд рублей в счет погашения госдолга

13:40
  • пятница
  • 23 декабря 2022

Выплаты проводятся в российской валюте из-за санкций

Министерство финансов России перевело 16,9 млрд рублей (эквивалент 234,8 млн долларов) Национальному расчетному депозитарию в рамках обслуживания внешнего государственного долга. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства в пятницу, 23 декабря.

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Как уточнил Минфин, средства переведены для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 году (ISIN: RU000A0JXTS9, RU000A0JXTT7) и в 2047 году (ISIN: RU000A0JXU14 , RU000A0JXU22).

Все обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме, сообщается на официальном сайте ведомства.

После введения Западом антироссийских санкций и блокировки резервов российского Центробанка Москва объявила о решении осуществлять платежи по обслуживанию внешнего госдолга в российской валюте. Для получения платежа по госдолгу в его оригинальной валюте инвестору придется открыть валютный и рублевый счета в российском банке и выдавать поручения на продажу валюты.

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