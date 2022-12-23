Главу Татарстана переименовали в раиса

Однако Рустам Минниханов может называть себя "президентом республики" до истечения срока полномочий

Депутаты Госсовета Татарстана на заседании в пятницу, 23 декабря, приняли в окончательном чтении закон о внесении изменений в конституцию республики. Они, в частности, предусматривают упразднение должности президента Татарстана.

Высшее должностное лицо региона будет именоваться "глава — раис Республики Татарстан", а в сокращенном варианте — "раис Республики Татарстан".

При этом новое наименование будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу Татарстана. Таким образом, действующий глава региона Рустам Минниханов получил право называть себя "президентом" до истечения срока полномочий в 2025 году, сообщает "Интерфакс".

Осенью 2021 года, когда обсуждался законопроект о региональной власти, который в числе прочего запрещает именовать губернаторов президентами, в Татарстане заявили, что некоторые положения законопроекта противоречат "незыблемым основам конституционного строя". Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин заявил, что документ "в корне влезает в полномочия субъектов Российской Федерации, нарушая действующие нормы российской Конституции".

Документ был принят в декабре 2021 года. При этом Татарстан оставался единственным российским регионом, в котором высшее должностное лицо продолжали именовать президентом республики.

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