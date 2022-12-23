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Много света: в Москве открывается фестиваль "Путешествие в Рождество"

15:07
  • пятница
  • 23 декабря 2022

В программе - катания на коньках, зимние игры и множество мастер-классов

Сегодня в столице открывается самый сказочный фестиваль сезона - "Путешествие в Рождество", передает "ТВ Центр".

Он проходит сразу на 32 площадках по всему городу. Главная тема - вечные ценности, объединяющие жителей столицы.

Первая из них - конечно, гостеприимство. На фестивале ждут всех, кто хочет узнать, как Новый год встречают во всех регионах страны. Какие блюда готовят и что дарят. Все можно рассмотреть и при желании купить. А еще - попробовать!

В программе также - катания на коньках, зимние игры и множество мастер-классов.

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Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
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