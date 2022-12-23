"Сидят просто и ждут": Силуанов призвал регионы не полагаться только на дотации

Необходимо развивать экономику регионов, подчеркнул министр

Федеральный центр предпринимает необходимые меры для поддержки регионов, однако необходимо говорить и об их развитии и "зарабатывать самостоятельно доходы". Такое заявление в пятницу, 23 декабря, сделал министр финансов России Антон Силуанов.

Выступая на заседании Госсовета по вопросам экономики и финансов, глава Минфина отметил, что Москва рассматривает, "как увеличить объемы поддержки регионов, где бы что списать, перераспределить доходы с федерального на региональный".

Однако при этом "отдельные регионы занимаются реально экономикой, губернаторы ездят по стране, за рубеж, привлекая инвестиции, а другие сидят просто и ждут сверху дотаций", заявил Силуанов.

Министр призвал региональные власти мыслить не по принципу "давайте что-нибудь откусим от Федерации, всем станет хорошо", а предпринимать меры, чтобы "там бизнес развивался, чтобы занятость росла, чтобы люди богатели", сообщает "Интерфакс".

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что российская экономика продолжает адаптироваться к текущим вызовам, восстанавливается промышленное производство, растут инвестиции в основной капитал. Чтобы поддержать позитивные процессы, кабмин выделит около 3 млрд рублей на частичную компенсацию выпадающих доходов бюджетов 19 регионов от применения инвестиционного налогового вычета.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"