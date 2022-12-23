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Названа причина снятия Трусовой с чемпионата России по фигурному катанию

14:22
  • пятница
  • 23 декабря 2022

Соревнования проходят в Красноярске

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова снялась с чемпионата России по фигурному катанию.

Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

"Александра Трусова снялась с чемпионата России 2023 в Красноярске по медицинским показаниям", - говорится в сообщении.

Как уточнила тренер Трусовой Светлана Соколовская, у ее подопечной поднялась высокая температура.

"В данный момент я бессильна — у нее температура 39,4. Ночью вызывали врача. Все, что необходимо для лечения, делается, врачи все время рядом. Спасибо за поддержку", - сообщила она порталу Sports.ru.

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Александра Трусова
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