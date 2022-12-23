Автозапчасти в России подорожали на четверть

По отдельным позициям подорожание еще существеннее

Стоимость автомобильных запчастей в России с марта по декабрь 2022 года в среднем выросла на 27,7%. Об этом в пятницу, 23 декабря, рассказал руководитель Российского союза страховщиков (РСС) Евгений Уфимцев.

При этом сравнение средних цен в справочниках запчастей, нормочасов и материалов, вступивших в силу 19 декабря, с предыдущей версией этих справочников от 19 октября, показывает, что ситуация с ценами запчастей для большей части марок автомобилей стабилизируется.

Тем не менее, с марта стоимость по отдельных категориям и маркам автомобильных запчастей выросла очень существенно, признал Уфимцев. В частности, фары Nissan, Mitsubishi в среднем подорожали вдвое, в два раза подорожал передний бампер ВАЗа, передняя проводка шасси Mitsubishi выросла в цене на 97%, многослойное ветровое стекло Audi — на 78%, цитирует главу РСС РИА Новости.

В ноябре президент России Владимир Путин подчеркивал, что при организации работы в сфере автомобильного производства необходимо добиться того, чтобы автомобили стали гораздо более доступными для российских семей — несмотря на все сложности с логистикой, с доставкой запчастей и так далее.

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