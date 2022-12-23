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Правительство России выделило почти 1,5 трлн рублей на пенсии

14:56
  • пятница
  • 23 декабря 2022

Средства предназначены на выплату пенсий и надбавок

Российское правительство выделило почти 1,5 трлн рублей Пенсионному фонду России на предоставление пенсий в 2022 и 2023 годах. Об этом в пятницу, 23 декабря, рассказали в пресс-службе кабмина.
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Как уточняется в Telegram-канале правительства, средства будут направлены на предоставление пенсий гражданам в текущем и следующем годах, а также на федеральные надбавки неработающим пенсионерам с доходами ниже регионального прожиточного минимума.

Кроме того, за счет выделяемых средств будут производить ежемесячные выплаты инвалидам и ветеранам.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что период участия в спецоперации будет засчитываться как 3,6 пенсионных коэффициента, а каждый день участия в СВО учитывается в стаже как два дня работы.

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