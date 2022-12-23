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Мурманская область и НАО получат от кабмина почти полмиллиарда рублей

15:20
  • пятница
  • 23 декабря 2022

Средства пойдут на развитие объектов социальной и коммунальной инфраструктуры

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Мурманской области и Ненецкому автономному округу до конца 2022 года 489,8 млн рублей. Об этом в пятницу, 23 декабря, рассказали в пресс-службе кабмина.
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Средства пойдут на развитие социальной и коммунальной инфраструктуры. В частности, в Мурманской области будет произведена установка 37 комплексов игрового и спортивного оборудования во дворах и общественных пространствах 13 городов.

В НАО проведут капитальный ремонт нескольких медицинских объектов, также за счет бюджетных средств в эти медицинские учреждения будет закуплена различная медицинская техника.

Кроме того, правительство определило размер межбюджетных трансфертов, которые будут выделяться арктическим регионам на развитие социальной инфраструктуры в 2023 году. Республики Коми, Саха (Якутия) и Карелия, Архангельская и Мурманская области, а также Ненецкий и Чукотский автономные округа получат более 2,6 млрд рублей, сообщается на официальном сайте кабмина.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что российская экономика продолжает адаптироваться к текущим вызовам. Чтобы поддержать позитивные процессы, кабмин выделит около 3 млрд рублей на частичную компенсацию выпадающих доходов бюджетов 19 регионов от применения инвестиционного налогового вычета.

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