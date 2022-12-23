Украинские военнослужащие заявляют, что не выдерживают напряжения

Украинские военнослужащие массово бегут с линии соприкосновения на Лисичанском направлении. Киеву приходится перебрасывать на этот участок иностранных наемников и нацбаты, сообщил командир батальона 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР с позывным "Чечен".

"Они бегут и бегут. По данным разведки —наша славная пехота берет в плен ВСУ-шников, — они не выдерживают напряжения. Сюда естественно заходят НАТОвцы и укронацисты — нацбатальоны", — рассказал "Чечен" агентству РИА Новости.

По его данным, российская армия понемногу продвигается вперед. Там, где силы боевиков ВСУ иссякают, они убегают, остальных уничтожают. В целом, по словам командира, обстановка на Лисичанском участке фронта стабильно напряженная.

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