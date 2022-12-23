МВФ оценил потребности Украины во внешнем финансировании

Стране может потребоваться до 57 млрд долларов

Потребности Украины во внешнем финансировании в 2023 году составят не менее 39,5 млрд долларов, а при реализации неблагоприятного сценария они могут составить 57 млрд долларов. Об этом говорится в материалах к мониторинговой программе с участием совета директоров Международного валютного фонда.

В основном сценарии предполагается, что потребности во внешнем финансировании в 2023 году составят 39,5 млрд долларов, при допущениях об отсутствии монетарного финансирования.

В неблагоприятном сценарии ухудшение прогнозов по доходам и расходам госбюджета (включая расходы на социальные нужды и поддержку энергетических компаний) приведет к увеличению бюджетного дефицита, что повлечет увеличение потребностей во внешнем финансировании.

При этом неблагоприятный сценарий предполагает падение ВВП Украины в 2023 году на 12,5% и инфляцию на уровне 40%, сообщает "Интерфакс".

Ранее депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли заявила, что "миллиарды европейских денег, выделенных на помощь Украине, далеко не подарок, а заем, который она не в состоянии погасить".

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