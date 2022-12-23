ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Школьников Саратовской области досрочно отправили на каникулы из-за гриппа

15:34
  • пятница
  • 23 декабря 2022

Отдых от уроков у учеников начнется 26 декабря

Власти Саратовской области решили отправить всех школьников на новогодние каникулы раньше срока. Причина – рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Россиянам объяснили правила вызова "скорой" пациентами с ОРВИ
Минздрав предупредил россиян о вреде алкоголя при ОРВИ

"В целях снижения риска распространения острых респираторных инфекций среди обучающихся и сотрудников школ области с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации министерство образования рекомендовало рассмотреть возможность досрочных зимних каникул", - говорится в сообщении регионального минобразования.

Ранее о решении отправить детей на досрочные каникулы заявил власти Саратова, Энгельса и Балакова. Теперь это коснется всех школ области. Новогодние каникулы у детей начнутся 26 декабря, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Школа
Школа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.