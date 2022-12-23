Школьников Саратовской области досрочно отправили на каникулы из-за гриппа

Отдых от уроков у учеников начнется 26 декабря

Власти Саратовской области решили отправить всех школьников на новогодние каникулы раньше срока. Причина – рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

"В целях снижения риска распространения острых респираторных инфекций среди обучающихся и сотрудников школ области с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации министерство образования рекомендовало рассмотреть возможность досрочных зимних каникул", - говорится в сообщении регионального минобразования.

Ранее о решении отправить детей на досрочные каникулы заявил власти Саратова, Энгельса и Балакова. Теперь это коснется всех школ области. Новогодние каникулы у детей начнутся 26 декабря, передает РИА Новости.

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