Оливье и подарки: экипаж МКС рассказал, как отметит Новый год

У космонавтов будет всего два выходных дня

В длинные новогодние праздники космонавты и астронавты, находящиеся на Международной космической станции (МКС), будет преимущественно работать, отдохнуть удастся пару дней. Об этом в пятницу, 23 декабря, рассказал россиянин Сергей Прокопьев.

В настоящее время на МКС находятся россияне Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, американцы Фрэнк Рубио, Джош Кассада и Николь Манн, а также японец Коити Ваката.

Анна Кикина рассказала, что к Новому году члены экипажа приготовят оливье. Подарки для космонавтов и астронавтов уже упакованы в красные носки. Помещения станции уже начинают украшать мишурой и шариками.

Прокопьев отметил, что у экипажа МКС нет обычая загадывать желание под бой курантов, космонавты поздравят друг друга при пролете над родными городами. При этом россияне будут отмечать с коллегами по МКС католическое рождество, а те — Новый год вместе с россиянами, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что многим политикам следовало бы взять пример с экипажа МКС, российские и американские члены которого продолжают эффективно работать вместе в самых непростых ситуациях.

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