На Воробьевых горах после реконструкции открылись "малые" трамплины

Заработала эскалаторная галерея

В пятницу на Воробьёвых горах после масштабной реконструкции открылись лыжные трассы и "малые" трамплины. Уже завтра здесь за кубок России будут соревноваться 250 горнолыжников. Впереди реконструкция большого трамплина. Но уже сейчас для спортсменов и любителей доступна канатно-кресельная дорога. А горожане и туристы всего за полторы минуты могут подняться на высоту десятиэтажного дома - заработала эскалаторная галерея, которая была закрыта последние 40 лет.

Горнолыжный комплекс на Воробьевых горах готов не просто к зимнему сезону, но и к предстоящим соревнованиям. Уже завтра на этих склонах за Кубок России по горнолыжному спорту в параллельном слаломе поборются 250 горнолыжников из 18 регионов страны.

После реконструкции тренироваться и соревноваться практически в самом сердце столицы теперь могут спортсмены-горнолыжники, сноубордисты, прыгуны с трамплина, двоеборцы.

"Здесь были такие допотопные канатные дороги, не было ни искусственного снега, ни освещения. Было всё очень грустно. И раздевалок, кстати, не было с душевыми. Я считаю, что сегодня праздник у ребят!" – отметил Дмитрий Свищёв, председатель попечительского совета по вопросам реконструкции спортивного комплекса "Воробьевы горы".

Сегодня открыли так называемые "малые" трамплины. Впереди – завершение реконструкции большого трамплина - одного из символов Воробьевых гор.

"Воробьевы горы - это же начало горных лыж! Отсюда вышли все наши чемпионы. И по горным лыжам, и по прыжкам с трамплина, и по двоеборью", - сказал Александр Свищёв, ветеран горонолыжного спорта.

"Для детей здесь можно провести колоссальную программу, работу с дальнейшим выходом на более высокий уровень. Вывод: классная гора! Люди, пользуйтесь! Катайтесь, отдыхайте!" – отметил Сергей Ридзик, бронзовый призёр Зимних олимпийских игр 2018 и Зимних олимпийских игр 2022.

После реконструкции увеличилась пропускная способность горнолыжных трасс. Одновременно могут кататься до 500 человек. А современная система снегообразования подготавливает склоны для катания в максимально короткий срок.

Теперь спортсменам и любителям доступна и канатно-кресельная дорога. Подняться на склон можно с комфортом. Специальный экран защищает пассажиров от ветра и снега.

"Для тех, кто приезжает на Воробьевы по другим делам, не лыжным, тоже хорошие новости. После реконструкции открылась эскалаторная галерея", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В 60-80-е годы прошлого столетия галерея пользовалась популярностью у студентов МГУ, учащихся Дворца пионеров, посетителей Смотровой площадки. Ведь с ее помощью подняться наверх на улицу Косыгина можно было не обходными путями, а по прямой, что значительно экономило время. Из-за ошибок в проектировании, нарушении гидроизоляции галерею пришлось закрыть на несколько десятилетий. И вот теперь с сегодняшнего дня подняться на высоту десятиэтажного дома можно за полторы минуты.

Перед входом в галерею нет никаких турникетов. Проезд абсолютно бесплатный. Это место станет еще одной туристической достопримечательностью. Например, с сегодняшнего дня в нижнем вестибюле работает выставка художественных работ учащихся Московского дворца пионеров.

Екатерина Гоголева, Владимир Черных, "ТВ Центр".

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