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Герои России и Труда будут получать положенные выплаты автоматически

18:17
  • пятница
  • 23 декабря 2022

Вводится беззаявительный порядок назначения денежной выплаты

Грант в размере 70 миллиардов рублей правительство направит в фонд "Круг добра". Он уже два года занимается помощью детям с тяжёлыми заболеваниями. Об этом заявил глава кабмина на заседании правительства.

Благотворительная организация сумела оказать помощь почти 5 тысячам детей со сложными диагнозами, которым требовалось дорогостоящее лечение.

Также премьер рассказал о новом законопроекте. Он вводит беззаявительный порядок назначения ежемесячной денежной выплаты Героям труда и Героям Российской Федерации. Чтобы получить льготы, не надо подавать заявление, уведомление о назначении пособия поступит само. Обсудили на заседании и пенсионное обеспечение граждан.

"Направим Пенсионному фонду почти 1,5 трлн рублей. Они пойдут на предоставление пенсий гражданам в текущем и следующем годах, а также на специальные федеральные надбавки неработающим пенсионерам, чей доход ниже регионального прожиточного минимума. За счёт этих средств продолжатся и ежемесячные выплаты инвалидам и ветеранам. Важно, чтобы люди по всей стране получали поддержку государства без сбоев", - заявил Мишустин.

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