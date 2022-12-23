На Украине поубавилось западных наемников

ВСУ продолжают отступать

За одни лишь сутки ВСУ 64 раза обстреляли территорию ДНР. Прежде всего, ту ее часть, где стоят дома и предприятия, где живут и трудятся самые что ни на есть мирные жители.

Артёмовск с высоты птичьего полета - судя по дыму, наша артиллерия простреливает уже каждую улицу. Бои фактически полностью переместились в городскую застройку.

Украинские танки с характерными немецкими крестами на бортах рассекают по улицам Артемовска. И занимают огневые позиции среди домов. Большое количество гражданских ВСУ по-прежнему интересует только в качестве живого щита. Именно поэтому украинские каратели роют окопы вдоль жилых домов. В городе начались грабежи и мародерство. Боец выносит из больницы лекарства. Забрал даже халат.

В Марьинке российские войска вытесняют противника в частный сектор, где украинские военные уже не смогут обороняться. Освобождение населенного пункта позволит взять в клещи крупную группировку на авдеевском направлении. Активные боестолкновения на Купянско-Сватовском участке фронта. Артиллерия и авиация перемалывает диверсионные группы противника.

Оборонная промышленность наращивает темпы производства. В том числе ракетных комплексов "Искандер", которые эффективно используются для уничтожения критической инфраструктуры Украины. Количество боеприпасов и установок уже увеличилось в разы. Ведутся работы над беспилотниками. Выросло и производство танков.

Впрочем, главное оружие – это, конечно, люди. Те, кто, по словам президента, показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования: солдаты и офицеры, ополченцы и добровольцы. Владимир Путин вручил очередные награды героям. Обстановку в зоне СВО лично проверил Сергей Шойгу. Ознакомился с условиями размещения личного состава и военной техники. Заглянул в полевые медчасти.

Суетится сейчас Киев - срочно перебрасывает на восток резервы. Сообщается, что западных наемников поубавилось. Остались в основном поляки. Украине приходится рассчитывать на собственные ресурсы. Мужчин вылавливают на дискотеках и в магазинах. В Черновцах на рынке насильно сажают в машины. В качестве мотивации – уголовный срок за отказ, жалуются уже пленные мобилизованные.

На Украине возлагают большую надежду и на очередные поставки с Запада. Правда, до передовой доходит далеко не все. Например, норвежские зимние куртки уже продаются в интернет-магазинах. Причем, на сайте, где собирают деньги для поддержки ВСУ. А вот новое вооружение все-таки доезжает до фронта. Это французские гаубицы. Вот так Украина использует переданное западом оружие. Залпы реактивных систем "Хаймарс", чешских "Вампиров" и крупнокалиберных гаубиц М-777 и "Цезарь" цинично уничтожают Донецк. ВСУ накрывают жилые кварталы, бьют по гражданской инфраструктуре. Прямые попадания по клинической больнице. Снаряд застрял на территории детского садика. Повреждены учебные корпуса Донецкого национального университета.

Обстрелы Донбасса Владимир Путин обсудил с Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Исторический момент. Для временно исполняющих обязанности глав ДНР и ЛНР - это первое совещание с президентом в качестве руководителей российских регионов.

- Удары приходятся прямо по жилым кварталам Донецка со стороны Вооружённых сил Украины?

- Целенаправленная веерная работа по площадям, обстрелы конкретно по Донецку, по Макеевке по Горловке.

- Обращаю внимание, что никакие иностранные СМИ, правозащитные организации, что называется, голоса по этому поводу не подают.

Молчат и по поводу артиллерийских обстрелов в Херсонской области. Именно поэтому из городов вдоль Днепра продолжается эвакуация населения. Спасают и животных. Зооуголок на берегу оказался под обстрелом. Козы, еноты, ондатры, черепахи и птицы до последнего жили в вольерах. Их вывезли в парк Тайган – практически на реабилитацию.

Из Новой Каховки в Крым перевезли 65 особей, в том числе попугаев. Но совсем скоро животных станет больше. У пары камерунских коз ожидается потомство и в спокойном Крыму они уже не вздрагивают от громких взрывов и точно не потеряют свое потомство.

Это временная эвакуация. Всех питомцев вернут в зоопарки после окончания боевых действий и восстановления городов. Работы на освобожденных территориях ведутся непрерывно. Темпы строительства – колоссальные.

Освобожденным территориям помогают российские регионы. Москва, например, активно сотрудничает с Донецком и Луганском. Жителям Донбасса и военнослужащим переданы уже тысячи тонн гуманитарной помощи. А столичные предприятия ведут строительство оборонительных сооружений в зоне СВО.

А это Мариуполь. Еще в мае здесь шли ожесточенные бои. Сейчас строится новый жилой квартал, несколько домов уже заселили. Отстроена больница. Вопрос с отоплением решили за счет возведения модульных котельных. Есть и пункты временного размещения. В городе вновь заработали магазины и ярмарки. Жители спокойно готовятся к Новому году.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "В центре событий", "ТВ Центр".

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