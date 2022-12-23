Слежка за всеми: как спастись от цифрового шпионажа

Людей окружили гаджеты, которые непрерывно за ними следят

Всем знакома ситуация, когда поговорил с кем-то рядом с телефоном или компьютером - и тебя начинает заваливать рекламой ровно на ту тему, о которой ты говорил. Раздражает безумно, но, в общем, мы уже смирились с тем, что рекламодатели нас подслушивают где только можно. И, скорее всего, не только рекламодатели. Но, похоже, слежка вышла на новый уровень. На неделе разразился скандал - робот-пылесос сфотографировал женщину в туалете, а скриншоты потом оказались в одной из социальных сетей. И скандал даже не в том, что фотографии были сделаны, уже известно, что женщина знала, о том, что её снимают и дала на это согласие. Проблема в том, что практика отслеживания нас с вами нашими же бытовыми приборами становится повсеместной. И далеко не всегда у нас спрашивают - а хотим ли мы этого. Плюс, совершенно не понятно, куда сливается весь этот массив данных.

Упражняться в остроумии эти обладатели искусственного интеллекта, вероятно, могли бы еще долго. Но хозяйка отправила пылесос убирать квартиру, а умной колонке приказала заказать ему новые щетки. Забавная ситуация, безусловно, вызывает улыбку, но так ли уж все безобидно?

Когда компания-производитель роботов-пылесосов запускала программу их обучения, сотрудники, тестировавшие устройства, подписали разрешение на видеосъемку в своих квартирах - это было нужно для распознавания предметов и создания карты квартиры. Скандал разразился, когда кадры, в том числе довольно интимные, появились в сети. Оказалось, пылесос преследовал и фиксировал свою хозяйку даже в туалете. И кто-то из недобросовестных так называемых асессоров – тех, кто собирает и обрабатывает полученные данные, поделился ими со всем миром.

Видеокамера, ну или хотя бы микрофон, подключённые к интернету, в любом самом привычном устройстве - от утюга до холодильника - и все, в вашем доме поселился настоящий шпион, говорят эксперты. Он постоянно все слышит и отправляет даже ваши мысли вслух куда надо, чаще всего агрегаторам, предоставляющим свои услуги крупнейшим производителям ширпотреба, а также всего, что в принципе можно продать.

От этой интерактивной куклы американского производства сходили с ума дети по всему миру, в том числе в Европе, пока, например, в Германии ее не запретили. Оказалось, что симпатяга в цветастом платьице одинаково хорошо умеет не только разговаривать, но и слушать, а также записывать все, что происходит в доме. И не только в детской комнате.

"Предметы, скрывающие камеры или микрофоны, которые способны передавать сигнал, и, следовательно, могут передавать данные без контроля, ставят под угрозу частную жизнь людей", - отметил Йохен Хоманн, президент федерального сетевого Агентства Германии.

Спецслужбы - второй после торговли крупнейший потребитель информации о гражданах. Но, анализируя миллионы и миллионы звонков, выходов в сеть, перемещений в пространстве, они вычленяют лишь тысячи интересующих их объектов и это, по мнению экспертов, уже хороший результат. Большой брат или, во всяком случае, большой бизнес неустанно следят за нами. Этот сценарий еще в середине прошлого века предсказывали писатели-фантасты. Но даже предположить не могли, как все будет происходить на самом деле.

"Они не предвидели, в какой непристойной форме это все произойдет. Антиутопий написали много, но то, что это будет "втюхано" как услуга, как наше собственное устройство, которое мы с остервенением заряжаем, кормим деньгами, электричеством и очень нервничаем, если без него оказываемся - такого ожидать было трудно. Казалось, что будут навязывать тоталитаризм цифровой, а не продавать, а мы еще будем упрашивать", - рассказал Игорь Ашманов, специалист в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта и программного обеспечения.

В 2012 году некоторые сингапурские работодатели решили контролировать своих сотрудников с помощью привычного компьютерного аксессуара - вставили в мышь симку и просто звонили на нее, слушая, что происходит в помещении. А, например, в самой распространенной операционной системе изначально зашита возможность отслеживать то, какие клавиши нажимает на клавиатуре пользователь. Об умных часах-браслетах и говорить нечего. При наличии специальной программы, по движению руки они могут даже вычислить, какой пин-код был набран на экране банкомата.

"Ставятся определенные датчики, которые анализируют частоту, с которой вы пользуетесь той или иной кнопкой или устройством - так называемые поведенческие паттерны. Иногда даже не имея камеры и микрофона, устройство может понять, находитесь ли вы дома и, опять же, передать эту информацию", - отметил Павел Мясоедов, директор и партнер IT-компании.

И уж совсем лакомый для злоумышленников гаджет в нашем доме - камера наблюдения. В прошлом году швейцарские хакеры получили доступ к 150 тысячам прямых трансляций с камер одного из брендов. Устройства были установлены в зданиях государственных организаций, школах, больницах, тюрьмах и частных домовладениях. Для особо мнительных клиентов производители начали выпускать камеры, которые автоматически отворачиваются к стене, едва человек входит в помещение. Но отключают ли они при этом микрофон, не сообщается. Так что самый надежный способ избежать слежки по-прежнему один - обесточить устройство. Но, к сожалению, это не всегда возможно.

"Если у вас есть действительно серьезные опасения, что за вами могут следить, обращайтесь к так называемым "дедовским" методам - заклеивайте камеру черной лентой. Как бы это странно и дико ни звучало, вы даже можете видеть фотографию в интернете основателя одной из социальных сетей, у которого на компьютере, который стоит рядом с ним, просто заклеена камера", - говорит Павел Мясоедов.

Интернет вещей окружил нас плотно и, судя по всему, навечно. И чтобы помощники не подрабатывали домашними шпионами, нужно соблюдать цифровую гигиену и элементарное благоразумие. Третья цифровая уже идет - и вопрос лишь в том, кто выйдет из неё победителем.

Алексей Платонов, Татьяна Каминская, "В центре событий", "ТВ Центр".

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