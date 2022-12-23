Наступление "новой эры": что ждет человечество в 2023 году

Год Кролика сулит достаток, процветание и семейное благополучие

Уже на следующий неделе мы отпразднуем новый 2023 год. Год, на который, наверное, все возлагают особые надежды. На изменения к лучшему, на победу, на мирное небо над головами наших детей. Что интересно, многие пророки и предсказатели видели 23-й год как переломный в истории человечества и весьма неплохой для России. А китайцы, которые определяют наступающий год как год чёрного водяного кролика, добавляют, что этот зверёк мирный и дружелюбный, а потому и год будет размеренным и спокойным. Кто окажется прав – узнаем, конечно, дней этак через 365. А пока готовимся, украшаем дома и ёлки, придумываем подарки. И сразу скажем - покупать в качестве подарка живого кролика очень плохая идея. Почему?

Кажется, только здесь нет этой предпраздничной суеты! Новорожденные "декабрята" в перинатальных центрах Подмосковья тихо посапывают в миниатюрных красных колпачках. Верная примета наступающего Нового года.

Взрослым сложнее! Чтобы вокруг всё стало прекрасным, нужно постараться. На дорогах – пробки из автомобилей. В магазинах – очереди за подарками. И, конечно, ёлками - какой-же праздник без ёлки?

Впрочем, символ будущего года эту атмосферу может слегка дополнить. По своему вкусу, конечно. Это так коты, они же зайцы, они же кролики готовятся вступать в свои права! Китайский новый год мир отпразднует в начале второго новолуния, после зимнего солнцестояния - то есть 22 января. Так что сейчас, своего рода подготовительный период.

На смену хищному тигру идут добродушные кот, кролик или заяц. Путаница объяснима тем, что, например, во Вьетнаме местность гористая, и косые там не водятся. Есть и более красивая легенда: когда Будда позвал к себе всех зверей, первыми пришли Мышь, Бык и Тигр и якобы устроили такой шум, что никто не стал разбираться, кто же там пришел четвертым. Поэтому гордое звание "хозяина года" делят между собой сразу три зверя.

Кот и кролик всегда приземляются на все четыре лапы. Умение, которое, как считают астрологи, очень пригодится политикам в 2023-м. Плутон вступает в знак Водолея, что знаменует окончательное наступление "новой эры". В похожем положении планиды находились, например, во время Великой Французской революции, образовании США или расширении границ Российской империи при Екатерине II.

"В год кота, например, убрали Джона Кеннеди. Убийство Джона Кеннеди произошло в 63-м году. В 23 году, как я ожидаю и надеюсь, мой прогноз сработает, в конце марта уйдет Байден. Некоторые санкции могут быть отменены, а политики типа Шольца, Макрона и прочее, они тоже будут находиться в состоянии просветления", - рассказал Александр Зараев, президент Русской астрологической школы.

С похожими прогнозами, если верить исследователям, которые, впрочем, активизируется в конце каждого года, выступила и болгарская ясновидящая Ванга: "Большой брат придет на чужую землю и заберет принадлежащее ему по праву. Недруги, пришедшие с Запада, тоже возьмут то, что принадлежало им столетиями".

Многие видят в этих словах Ванги прямое указание на процесс распада Украины. О том же, к слову, якобы говорил и другой известный провидец Вольф Мессинг: "Самая большая страна мира расширит свои границы...".

Впрочем, если отвлечься от глобальных событий, 2023-й сулит достаток, процветание и семейное благополучие. Год кролика традиционно считается одним из лучших во всём 12-летнем цикле.

"Юпитер будет находится до июня в знаке овен и этот период очень благоприятен для любовных отношений и создания семьи. Кстати, на востоке считается, что дети, рожденные в год кролика или кота, они укрепляют даже старые семейные отношения или какие-то трещины нивелируют", - пояснил Александр Зараев.

А вот с подарками, тем более живыми, стоит быть аккуратнее. Велик соблазн подарить котёнка или кролика. Но если вас специально об этом не просили, никогда этого не делайте. Иначе через несколько дней несчастный подарок, скорее всего, будет выброшен на улицу.

"Это большая ответственность. Зачастую люди не знают, что потом делать с этим подарком, как за ним ухаживать. А ведь кролик — не просто милый пушистик, это живое существо со своим характером, своими особенностями содержания, которые не каждый готов соблюдать", - сообщила Светлана Акулова, директор Московского зоопарка.

Кролики, а уж тем более зайцы, дома гораздо полезнее плюшевые, чем настоящие, с уверенностью говорит хозяйка первого в России центра реабилитации этих животных. Кролики могут нанести человеку серьезные повреждения. Не потому, что злые и агрессивные, а просто защищаясь или испытывая стресс. Этому животному нужны ласка, забота, внимание, просторный вольер и правильный уход.

Важно найти правильный подход! И тогда всё в 2023-м обязательно получится! Независимо от расположения планет, гороскопов и настроения символа года, у которого нам всем есть чему поучиться.

Матвей Шестаков, "В центре событий", "ТВ Центр".

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