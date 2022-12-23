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Лавров отверг обвинения в адрес российских миротворцев в Карабахе

16:12
  • пятница
  • 23 декабря 2022

Они строго руководствуются процедурами, закрепленными в трехсторонних договоренностях

Упреки в адрес российских миротворцев, регулирующих ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, ничем не обоснованы. Военные работают в непростых условиях и руководствуются процедурами, закрепленными в трехсторонних договоренностях, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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"Эта ситуация многосторонняя, и нужно учитывать общественное мнение всех вовлеченных сторон - азербайджанской, конечно же, армянской, карабахской. Ну и общественное мнение российской стороны тоже важно. Тем более, что из разных источников, не буду конкретизировать, звучат постоянно упреки, большей частью необоснованные, в адрес российских миротворцев", - сказал Лавров на брифинге по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Днем ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что российский миротворческий контингент не выполняет свои функции по договоренности от 9 ноября 2020 года. Речь идет о перекрытии азербайджанскими военными Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией. Армянский премьер также отказался от участия в трехсторонней встрече в Москве с главами МИД РФ и Азербайджана. Лавров отметил, что Ереван не задействовал каких-либо дипломатических каналов, чтобы проинформировать Москву об отказе от участия в переговорах. Российский министр подчеркнул, что подобный метод армянской стороны вызывает вопросы, передает РИА Новости.

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