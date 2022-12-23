Лавров: Баку и Ереван должны искать пути для урегулирования

Министр провел переговоры с Джейхуном Байрамовым

Армения и Азербайджан должны искать возможности для диалога и пути к достижению мирного соглашения, Россия надеется на ускорение этой работы. Об этом заявил министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров на переговорах со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Глава российского внешнеполитического ведомства выразил сожаление в связи с решением армянской стороны отказаться от участия в сегодняшней трехсторонней встрече в Москве. При этом Лавров выразил надежду на подобный контакт в будущем.

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