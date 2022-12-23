Число жертв стрельбы в Париже возросло до трех

Один пострадавший в критическом состоянии

Жертвами стрельбы в курдском культурном центре в Париже стали три человека. Пострадавшие в тяжелом состоянии, сообщила прокурор французской столицы Лора Бекко.

"Трое погибли в результате стрельбы в Париже, еще один человек находится в критическом состоянии, еще двое в состоянии средней тяжести. Нападавший получил ранение в лицо", - заявила Бекко в эфире телеканала BFMTV.

Инцидент произошел утром в 10-м округе Парижа. 69-летний мужчина открыл огонь на улице возле курдского культурного центра. Пострадали также посетители соседнего кафе и парикмахерской. Нападавший задержан. Известно, что он француз по национальности, привлекался полицией за два покушения на убийство в 2016 и 2021 годах.

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