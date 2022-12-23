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ВС России продолжают наступление на Донецком направлении

16:58
  • пятница
  • 23 декабря 2022

Уничтожено более 80 боевиков ВСУ

Российские войска успешно развивают наступление на Донецком направлении. При поддержке штурмовой авиации и артиллерии в районе Артемовска уничтожено более 80 боевиков ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Высокоточными ударами ВКС России нанесено поражение опорным пунктам противника в районе города Артемовск Донецкой народной республики. Уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей", - заявил генерал на брифинге.

По данным Минобороны, на Луганском направлении потери противника за сутки составили более 40 украинских военнослужащих и наемников. Кроме того, ВКС России в ДНР сбили украинский Су-25, а в районе Краматорска – вертолет Ми-8.

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