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Москвичей пригласили на акцию "Московский новогодний ЗОЖ-КОЛЛАЖ 2023"

17:46
  • пятница
  • 23 декабря 2022

Срок участия - с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года

Акция "Московский новогодний ЗОЖ-КОЛЛАЖ 2023!" состоится с 26 декабря по 8 января. Ее проводит Департамент здравоохранения города Москвы с целью популяризации ведения здорового образа жизни.

Для участия нужно подготовить фотоматериал, опубликовать его на персональной или любой другой странице социальной сети "ВКонтакте", а также загрузить фото на сайте molsovetdzm.ru/zoj-collage-23.

Публикация с фото должна быть направлена на привлечение внимания и мотивирование к ведению здорового образа жизни.

Из присланных фотографий будет сформирован единый "Московский новогодний ЗОЖ-КОЛЛАЖ 2023!".

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"Московский новогодний ЗОЖ-КОЛЛАЖ 2023"
"Московский новогодний ЗОЖ-КОЛЛАЖ 2023"
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