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Журналисты RT Arabic попали под обстрел в Донецке

17:39
  • пятница
  • 23 декабря 2022

Опасный район пришлось покидать пешком

Съемочная группа телеканала RT Arabic попала под обстрел в Донецке. Снаряды легли поблизости от автомобиля журналистов на южной окраине города. Корреспондент и его коллеги не пострадали.

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"Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел на южной окраине Донецка...  Максим аль-Тури вместе с коллегами не пострадали", - сообщил телеканал RT в Telegram.

От взрыва пострадали несколько человек, находившихся поблизости. Журналистам пришлось бросить машину и выбираться из опасного района пешком, около 5 километров.

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