ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин осмотрел завод "Щегловский вал" в Туле

18:15
  • пятница
  • 23 декабря 2022

Предприятие производит ПТРК "Корнет-ЭМ"

Владимир Путин посетил завод "Щегловский вал" в Туле. Президент России ознакомился с работой предприятия, которое производит ПТРК "Корнет-ЭМ".

Путин назвал молодежную политику стратегически важной
Владимир Путин подвел итоги года

Предприятие российского оборонно-промышленного комплекса "Щегловский вал" было образовано в 2001 году, а серийную продукцию начало выпускать в 2004 году. Здесь, кроме противотанкового ракетного комплекса "Корнет-ЭМ" на базе автомобиля "Тигр", выпускают также боевые машины для комплексов "Панцирь-С" и "Панцирь-С1", многофункциональные радиолокационные станции.

Путин прибыл в Тулу с рабочей поездкой. Глава государства проведет совещание по обеспечению потребностей вооруженных сил, задействованных в специальной военной операции на Украине, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
ПТРК "Корнет-ЭМ"
ПТРК "Корнет-ЭМ"
Продукция завода "Щегловский вал" в Туле
Продукция завода "Щегловский вал" в Туле
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.