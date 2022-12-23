Путин осмотрел завод "Щегловский вал" в Туле

Предприятие производит ПТРК "Корнет-ЭМ"

Владимир Путин посетил завод "Щегловский вал" в Туле. Президент России ознакомился с работой предприятия, которое производит ПТРК "Корнет-ЭМ".

Предприятие российского оборонно-промышленного комплекса "Щегловский вал" было образовано в 2001 году, а серийную продукцию начало выпускать в 2004 году. Здесь, кроме противотанкового ракетного комплекса "Корнет-ЭМ" на базе автомобиля "Тигр", выпускают также боевые машины для комплексов "Панцирь-С" и "Панцирь-С1", многофункциональные радиолокационные станции.

Путин прибыл в Тулу с рабочей поездкой. Глава государства проведет совещание по обеспечению потребностей вооруженных сил, задействованных в специальной военной операции на Украине, передает РИА Новости.

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