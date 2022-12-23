Киев запустил программу по борьбе со страхом для ВСУ

Это должно помочь людям без военного опыта

Военнослужащих ВСУ учат бороться со страхом. Киев без огласки запустил программу психологической подготовки для военных, которая должна помочь им справиться с волнением и нервными срывами на фронте, сообщает Daily Beast.

"Многие люди, не имевшие военного опыта, пошли в армию. У них нет ни военной, ни психологической подготовки, и поэтому у них очень низкая стрессоустойчивость", — приводит издание комментарий ответственного за программу украинского военного психолога Родиона Григоряна.

Украинский эксперт подчеркивает, что даже опытные ветераны, имеющие реальный боевой опыт и ныне служащие в ВСУ на передовой, имеют проблемы с хроническим страхом и паникой. Кроме того, отмечают авторы, психологическая поддержка солдат, которые после завершения боевых действий вернутся домой, может стать профилактикой развития у них посттравматического синдрома.

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