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Киев запустил программу по борьбе со страхом для ВСУ

18:39
  • пятница
  • 23 декабря 2022

Это должно помочь людям без военного опыта

Военнослужащих ВСУ учат бороться со страхом. Киев без огласки запустил программу психологической подготовки для военных, которая должна помочь им справиться с волнением и нервными срывами на фронте, сообщает Daily Beast.

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"Многие люди, не имевшие военного опыта, пошли в армию. У них нет ни военной, ни психологической подготовки, и поэтому у них очень низкая стрессоустойчивость", — приводит издание комментарий ответственного за программу украинского военного психолога Родиона Григоряна.

Украинский эксперт подчеркивает, что даже опытные ветераны, имеющие реальный боевой опыт и ныне служащие в ВСУ на передовой, имеют проблемы с хроническим страхом и паникой. Кроме того, отмечают авторы, психологическая поддержка солдат, которые после завершения боевых действий вернутся домой, может стать профилактикой развития у них посттравматического синдрома.

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