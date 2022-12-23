Путин назвал важнейшую задачу оборонных предприятий

Президент ожидает выполнения гособоронзаказа в 2023 году

Обеспечение всех подразделений и передовых частей российской армии вооружением, боеприпасами и техникой в требуемом объеме и в короткий срок – важнейшая задача оборонных предприятий. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании в Туле.

"Важнейшая, ключевая задача предприятий оборонно-промышленного комплекса - обеспечить наши подразделения, передовые части всем необходимым вооружением, техникой, боеприпасами и снаряжением, причем в требуемом объеме и нужного качества. В короткие сроки", - сказал глава государства на совещании по обеспечению потребностей Вооруженных сил, задействованных в спецоперации.

Путин также подчеркнул: он рассчитывает, что в 2023 году государственный оборонный заказ будет полностью выполнен, передает ТАСС. Президент прибыл в Тулу с рабочей поездкой, российский лидер ознакомился с работой оборонного предприятия - машиностроительного завода "Щегловский вал".

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