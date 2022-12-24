ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

За сутки в России госпитализировано 1108 больных коронавирусом

11:38
  • суббота
  • 24 декабря 2022

Заболели ковидом 6986 человек

За сутки в России госпитализировано 1 108 больных коронавирусом, всего зафиксировано 6 986 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 21 757 697  человек с COVID-19, умер 393 331 больной, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано  153 человека, зарегистрировано 1 622 новых больных, всего в столице 3 290 591 инфицированный, скончались 47 370 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
COVID-19
COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.