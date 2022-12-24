За сутки в России госпитализировано 1108 больных коронавирусом

Заболели ковидом 6986 человек

За сутки в России госпитализировано 1 108 больных коронавирусом, всего зафиксировано 6 986 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 21 757 697 человек с COVID-19, умер 393 331 больной, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 153 человека, зарегистрировано 1 622 новых больных, всего в столице 3 290 591 инфицированный, скончались 47 370 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"