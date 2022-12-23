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Путин потребовал обеспечить обратную связь ОПК с участниками СВО

19:21
  • пятница
  • 23 декабря 2022

Это позволяет улучшить характеристики оружия

Обмен информацией между предприятиями оборонно-промышленного комплекса и подразделениями, участвующими в СВО, должен быть постоянным и максимально эффективным. Это позволяет повышать качество военной продукции, поставляемой для специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин.

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"Отдельный и крайне важный вопрос - это обеспечение организациями ОПК обратной связи с подразделениями, которые участвуют в специальной военной операции", - сказал Путин на совещании с руководителями предприятий ОПК в Туле.

Президент напомнил, что сегодня специалисты многих предприятий ОПК выезжают на передовую. Они помогают быстро восстанавливать поврежденную технику, возвращать ее в строй. А конструкторы, благодаря обратной связи, вносят изменения в типовые образцы, улучшая их характеристики, приводит слова российского лидера РИА Новости.

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