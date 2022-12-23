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Байден подписал рекордный оборонный бюджет США

19:59
  • пятница
  • 23 декабря 2022

На военные нужды выделено почти 850 миллиардов долларов

Оборонный бюджет США на 2023 финансовый год побил все рекорды. На военные нужды выделено почти 850 миллиардов долларов. Подпись под документом поставил американский президент Джо Байден.

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"Сегодня я подписал закон… об ассигнованиях на национальную оборону на 2023 финансовый год", - говорится в распространенном Белым домом заявлении американского лидера.

Согласно документу, ассигнования на оборону увеличены с прошлогодних 778 миллиардов до рекордных 847,3 миллиарда долларов. Из этой суммы 10 миллиардов долларов выделяется на военную помощь Тайваню, еще 800 миллионов - Украине.

На сдерживание России выделяется 6 миллиардов долларов. Предписывается добиваться исключения Москвы из международных организаций - в том числе G20, а также вводить санкции за участие в золотовалютных операциях с российскими партнерами, передает РИА Новости.

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