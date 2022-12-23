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Новый альбом с голосом Цоя выпустила группа "Кино"

20:29
  • пятница
  • 23 декабря 2022

В релизе – ранее неизданная композиция

Музыканты группы "Кино" подвели итог десятилетней работы. Выпущен первый за 31 год альбом с голосом Виктора Цоя, его назвали "12_22".

Опубликована неизвестная песня Виктора Цоя и группы "Кино"
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"Новый альбом. Мы подводим итог этой десятилетней работы", – сообщили музыканты в своей соцсети.

В альбом вошла ранее неизданная композиция, а также старые хиты, концертные версии "Кукушки" и "Следи за собой". Специально для этого альбома музыканты перезаписали песни "Генерал" и "Сосны на морском берегу". Также на пластинке появился трек "Атаман", который группа записала в 2012 году, передает РИА Новости.

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