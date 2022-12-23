Четыре десятка автомобилей столкнулись на скоростной трассе в Чехии

Есть пострадавшие

Четыре десятка автомобилей столкнулись на скоростной автомагистрали в Чехии. Массовая автоавария произошла на трассе, ведущей от Праги на восток республики.

38 легковых автомобилей и два грузовика столкнулись в районе города Брно на юго-востоке Чехии, между 170 и 180 км восточнее Праги. Движение по трассе временно остановлено.

По предварительным данным, ранения получили два человека. Причиной ДТП называют густой туман. Полиция расследует обстоятельства происшествия, сообщает информационное агентство ČTK.

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