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Зеленский провалил попытку убедить Байдена в способности победить Россию

21:27
  • пятница
  • 23 декабря 2022

В администрации США не разделяют его оптимизма

Владимир Зеленский в Вашингтоне пытался убедить Джо Байдена и конгресс в способности Украины "полностью победить" Россию. Однако в Вашингтоне не разделили оптимистичного настроя украинского лидера, сообщает Washington Post.

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"Зеленский использовал короткие встречи с Байденом и законодателями, пытаясь доказать, что Украина способна целиком одержать победу в войне. Однако должностные лица в частном порядке утверждают, что это маловероятно", - пишет газета.

Как утверждают источники издания, визит Зеленского в США был попыткой заручиться поддержкой скептически настроенных законодателей перед лицом ожесточенных зимних боестолкновений. Украинский лидер провел несколько часов в Вашингтоне, за это время встретился с Байденом, выступил с речью в конгрессе и убедился в выделении нового пакета американской военной помощи на 1,85 миллиарда долларов, а также комплекса ПВО Patriot.

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