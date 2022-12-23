ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минюст внес в реестр иноагентов "Спортивное ЛГБТ-сообщество"

22:01
  • пятница
  • 23 декабря 2022

В список добавили четыре организации и три физлица

Минюст расширил реестр иноагентов. Список пополнили четыре организации и три физлица.

Минюст опубликовал обновленный список иноагентов
Минюст признал Ровшана Аскерова иноагентом

В список организаций-иноагентов включены "Спортивное ЛГБТ-сообщество"**, Anti-Corruption Foundation Inc** и "Феминистское антивоенное сопротивление"**.  Также в реестр внесена "Роскомсвобода"*.

Из числа физлиц иноагентами признаны журналистка Анастасия Жвик* и правозащитница Светлана Ганнушкина*. Также в реестре журналист Глеб Пьяных* и его коллега, бывший шеф-редактор "Новой газеты" Андрей Владимирович Колесников*, передает РИА Новости.

__________________________________________________

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

** Организация, выполняющая функции иноагента

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Здание Минюста России
Здание Минюста России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.