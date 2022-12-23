Минюст внес в реестр иноагентов "Спортивное ЛГБТ-сообщество"

В список добавили четыре организации и три физлица
Минюст расширил реестр иноагентов. Список пополнили четыре организации и три физлица.
В список организаций-иноагентов включены "Спортивное ЛГБТ-сообщество"**, Anti-Corruption Foundation Inc** и "Феминистское антивоенное сопротивление"**. Также в реестр внесена "Роскомсвобода"*.
Из числа физлиц иноагентами признаны журналистка Анастасия Жвик* и правозащитница Светлана Ганнушкина*. Также в реестре журналист Глеб Пьяных* и его коллега, бывший шеф-редактор "Новой газеты" Андрей Владимирович Колесников*, передает РИА Новости.
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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
** Организация, выполняющая функции иноагентаВсе самое интересное - в нашем канале "Дзен"