Минюст внес в реестр иноагентов "Спортивное ЛГБТ-сообщество"

В список добавили четыре организации и три физлица

Минюст расширил реестр иноагентов. Список пополнили четыре организации и три физлица.

В список организаций-иноагентов включены "Спортивное ЛГБТ-сообщество"**, Anti-Corruption Foundation Inc** и "Феминистское антивоенное сопротивление"**. Также в реестр внесена "Роскомсвобода"*.

Из числа физлиц иноагентами признаны журналистка Анастасия Жвик* и правозащитница Светлана Ганнушкина*. Также в реестре журналист Глеб Пьяных* и его коллега, бывший шеф-редактор "Новой газеты" Андрей Владимирович Колесников*, передает РИА Новости.

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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

** Организация, выполняющая функции иноагента

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