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Ангар с газовыми баллонами горит в Москве

22:13
  • пятница
  • 23 декабря 2022

Пожару присвоен повышенный ранг сложности

Ангар загорелся на территории Всероссийского института легких сплавов в Москве. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, сообщили в экстренных службах.

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"На территории ВИЛС горит ангар площадью 600 кв. метров. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности", - приводит слова представителя службы ТАСС.

На месте происшествия работает пожарная охрана объекта. Им на помощь направлены значительные силы столичного пожарно-спасательного гарнизона. Сообщается, что в помещении хранятся газовые баллоны.

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