Ангар с газовыми баллонами горит в Москве

Пожару присвоен повышенный ранг сложности

Ангар загорелся на территории Всероссийского института легких сплавов в Москве. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, сообщили в экстренных службах.

"На территории ВИЛС горит ангар площадью 600 кв. метров. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности", - приводит слова представителя службы ТАСС.

На месте происшествия работает пожарная охрана объекта. Им на помощь направлены значительные силы столичного пожарно-спасательного гарнизона. Сообщается, что в помещении хранятся газовые баллоны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"