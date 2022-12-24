20 человек погибли на пожаре в доме престарелых в Кемерове

Заведение работало нелегально

Трагедия в Кемерове. По последним данным, жертвами пожара в нелегальном доме престарелых стали 20 человек.

Из шести пострадавших, состояние двоих медики оценивают как тяжёлое, они госпитализированы. Когда к месту пожара прибыли первые расчёты, весь второй этаж здания был охвачен огнем.

Площадь возгорания составила 180 квадратных метров. Тушение осложняли деревянные перекрытия.

По предварительной версии, причиной ЧП стала неправильная эксплуатация печи. В правоохранительных органах уже заявили, что заведение работало незаконно. Власти Кузбасса обязали в течение недели проверить все дома престарелых в регионе, сообщает "ТВ Центр".

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