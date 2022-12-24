Минобороны показало зрелищные кадры работы экипажей Су-34

Они выполняют задачи в зоне спецоперации

Всегда на боевом посту. Минобороны публикует захватывающие кадры работы экипажей Су-34.

Истребители-бомбардировщики круглосуточно несут дежурство на аэродромах базирования и в случае необходимости готовы к действию в любое время и при любых метеоусловиях.

Наши экипажи не только ведут воздушное патрулирование. Во время боевых вылетов они используют ракетное вооружение различного класса, сообщает "ТВ Центр".

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