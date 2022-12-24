ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны показало зрелищные кадры работы экипажей Су-34

10:13
  • суббота
  • 24 декабря 2022

Они выполняют задачи в зоне спецоперации

Всегда на боевом посту.  Минобороны публикует захватывающие кадры работы экипажей Су-34.

Истребители-бомбардировщики круглосуточно несут дежурство на аэродромах базирования и в случае необходимости готовы к действию в любое время и при любых метеоусловиях.

Наши экипажи не только ведут воздушное патрулирование. Во время боевых вылетов они используют ракетное вооружение различного класса, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Су-34
Су-34
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.