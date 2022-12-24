Названы имена новых героев спецоперации

Они сражаются на передовой

Минобороны рассказало о подвигах наших бойцов, защищающих жителей Донбасса.

Старшина второй статьи Сергей Гордий с группой морских пехотинцев семь часов держал оборону и не допустил прорыва противника. Прибывшее подкрепление окружило и уничтожило радикалов. Личное мужество старшины позволило не допустить потерь в подразделении.

Гвардии лейтенант Роман Кутузов обнаружил замаскированный наблюдательный пункт украинских националистов и со своим взводом неожиданно атаковал неприятеля с двух сторон. Противник был уничтожен, а наши мотострелки продолжили наступление, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"